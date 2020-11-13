المساكني يقود تونس لعبور تنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
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حقق منتخب تونس فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب نظيره التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله يوسف المساكني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب تنزانيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

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