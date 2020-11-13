الانتخابات الأمريكية: فوز بايدن بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
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أعلنت نتائج الانتخابات الامريكية، فوز  جو بايدن المرشح الديمقراطي بعدد 306 من أصوات المجمع الانتخابي،  في المقابل أحرز دونالد ترامب المنتهي ولايته 232.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس ترامب فاز بولاية كارولينا الشمالية بينما فاز بايدن في ولاية جورجيا.
وفي السياق نفسه، أفاد مركز إديسون للأبحاث اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا، بحسب شبكة "روسيا اليوم".
وكان "بايدن" تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.

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ولاية جورجيا الينا الانتخابات الامريكيه

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