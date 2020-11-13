الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز





وافق مسؤولو الأهلي على رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي





وجاءت موافقة مسؤولي النادي الأهلي، على رحيل أحمد الشيخ بعد أخذ رأي المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، الذي رحب بفكرة رحيل اللاعب إلى بيراميدز.





من جانبه طلب أحمد الشيخ من مسؤولي النادي الأهلي، الرحيل على سبيل البيع النهائي، رافضا فكرة إعارته مرة أخرى في الميركاتو الصيفي المقبل.





الجدير بالذكر أن الأهلي قد تلقى خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ، من أندية الإتحاد السكندري ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة إلى بيراميدز الذي اقترب من حسم الصفقة.



