اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد صلاح بالكورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنهم أجروا مسحة فيروس كورونا لكل لاعبي منتخب مصر والإداريين أمس، والنتيجة ظهرت صباح اليوم بأن كل اللاعبين المصريين سلبيين عدا محمد صلاح، بالإضافة إلى إيجابية عينة اثنين من لاعبي منتخب توجو.

وأشار "الجنايني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أعادوا المسحة للاعب محمد صلاح، ونتيجتها ظهرت من نصف ساعة بإيجابية محمد صلاح لفيروس كورونا للمرة الثانية، موضحا أن محمد صلاح معزول في الفندق، ولم تظهر عليه أي أعراض، وحالته النفسية جيدة جدا.

وأضاف أن محمد صلاح سيتلقى العلاج في مصر، منوها بانه لا يمكن تحديد سبب إصابة محمد صلاح بالكورونا، وسيصدر الاتحاد بيان بعد قليل عن تفاصيل وضع وحالة محمد صلاح.

وعن حفل تكريم محمد صلاح يوم الأربعاء الماضي، أوضح أن محمد صلاح ظهر في الحفل لمدة 10 دقائق، ولم يسلم على أحد نهائيا، وتوجه بنفسه للحصول على الجائزة، وتحدث في الميكروفون وتركه وذهب لغرفته.

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منتخب مصر مصر محمد صلاح صلاح كورونا توجو

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