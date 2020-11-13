أسعار الطماطم تواصل الجنون الكيلو 16 جنيه والتجار " الزيادة مستمرة"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:27 م
اسعار الطماطم في مصر
اسعار الطماطم في مصر
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الطماطم ارتفاعها في الأسواق خلال ، اليوم الجمعة، حيث نها الفترة الزمنية التى تشهد فيه الطماطم زيادة في أسعارها من كل عام نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق.

 

 إلى وارتفع سعر  قفص الطماطم وزن 25 كيلو يتراوح  بين 170 إلى 230 جنيه ،والقفص الأصغر  وزنا  20 كيلو من 140 إلى 180 جنيها.

 

وبلغ  سعر كيلو الطماطم  للمستهلك نحو 13 جنيهًا .

 

 

وتشير التوقعات إلى احتمالات أن تكون هناك زيادة سعرية في أسعار الطماطم بالأسواق خلال شهر نوفمبر، حتى تنتهي موسم العروة المحيرة الفترة بين العروة الشتوية والصيفية المبكرة التى يشهد فيه محصول الطماطم تراجع الكميات المزروع فيه.

وكانت إدارة التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة،  كشفت عن  أنها  تستعد  يتم طرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية بأسعار 5 جنيهات للكيلو لتوفيرها بالأسواق مع تراجع الكميات المعروض منها.

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