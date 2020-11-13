تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يسعى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حل أزمة مفاوضات النادى مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول.

حيث تمسك يوسف أوباما بالحصول على 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده، فى الوقت الذي عرض عليه الزمالك 8 ملايين جنيه.

ويعتمد نادي الزمالك على خدمات يوسف أوباما خلال الفترة الماضية، بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأبيض، ويرغب في رفع قيمته المالية.

ويرغب يوسف أوباما في خوض تجربة الاحتراف فى الخليج خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوباما مع الزمالك نهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

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