أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:40 م
رامي بشاي
Advertisements
شدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن القلعة البيضاء هرم لن تسقط أبدا ورئيسها أيضا لن يقع محافظين علي الإنجازات التي تحققت
وأضاف منصور في كلمة للأعضاء عقب وصوله النادي مساء اليوم أنه يشكر ملايين الزملكاوية الذين وقفوا بجانبه، معبرا عن سعادته بالجماهير التي تقف كلها يدا واحدة مع النادي وإدارته.
أشار مرتضى منصور إلى أن النادي يتحمل الكثير، لكن هناك هدفا واحدا للجميع وهو بطولة إفريقيا.
ومن المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا