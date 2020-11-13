أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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شدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن القلعة البيضاء هرم لن تسقط أبدا ورئيسها أيضا لن يقع محافظين علي الإنجازات التي تحققت 

وأضاف منصور في كلمة للأعضاء عقب وصوله النادي مساء اليوم أنه يشكر ملايين الزملكاوية الذين وقفوا بجانبه، معبرا عن سعادته بالجماهير التي تقف كلها يدا واحدة مع النادي وإدارته.

أشار مرتضى منصور إلى أن النادي يتحمل الكثير، لكن هناك هدفا واحدا للجميع وهو بطولة إفريقيا.

ومن المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي.

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