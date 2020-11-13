أول ظهور لـ "مرتضي منصور" بعد خسارته في انتخابات مجلس النواب

تواجد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مقر النادي الأبيض للمرة الأولى، وذلك بعد خسارته انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن دائرة ميت غمر.





وتجمع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك حول منصور من أجل إعلان دعمهم الكامل له، وذلك بعد خسارته في مجلس النواب.





ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماع مساء اليوم لمنافسة أبرز الملفات الخاصة بالنادي.





يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع الفريقين في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.























