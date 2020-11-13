الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أبدى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موافقتهم المبدئية على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان زعيم الثغر دخل في مفاوضات مع المارد الأحمر، من أجل التوقيع مع السنغالي أليو بادجي مهاجم المارد الأحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خاصةً في ظل خروجه بنسبة كبيرة عن الحسابات الفنية لناديه.

ووافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، على رحيل اللاعب من أجل  الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وكان بادجي، أثار الجدل أمس حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له مع حقيبته، والتي توحي بقرار الخروج عن التتش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بادجي الاهلي الاتحاد اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 18 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ نصف ساعة

ننشر صفقات فاركو استعداداً لدوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي بعد استبداله في مباراة بيراميدز

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

07:00 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:31 م

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض