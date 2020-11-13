الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

أبدى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موافقتهم المبدئية على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان زعيم الثغر دخل في مفاوضات مع المارد الأحمر، من أجل التوقيع مع السنغالي أليو بادجي مهاجم المارد الأحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خاصةً في ظل خروجه بنسبة كبيرة عن الحسابات الفنية لناديه.





ووافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، على رحيل اللاعب من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.





وكان بادجي، أثار الجدل أمس حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له مع حقيبته، والتي توحي بقرار الخروج عن التتش.



