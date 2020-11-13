وصلة رقص لـ المطربة لطيفة والفنان راغب علامة عبر "تويتر"

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شاركت المطربة لطيفة، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث ظهرت "لطيفة" في الفيديو برفقة المطرب راغب علامة، وهى ترقص معه على الحان اغنية أجنبية، وعلقت على الفيديو قائلةَ:" لفنان الوحيد اللي لما بقابله بحس ان احنا رجعنا اطفال بالتلقائية بالضحك بحب الغنا #توأم_روحي #راغب_علامة".



وكانت النجمة التونسية لطيفة، طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.



يذكر أن آخر أعمال لطيفة ألبوم "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد محمدي، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

