بيومي فؤاد ينضم لـ فريق عمل فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انضم النجم بيومى فؤاد لـ فريق عمل فيلم "ماما حامل" بطولة النجمة ليلي علوي، وهو اسم مبدئى للعمل، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل، والذى تعود به للسينما بعد فترة من الغياب استمرت لـ 4 سنوات، ومن المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين فى العمل.

ويعد بيومى فؤاد أول المنضمين للفيلم وجارى ترشيح باقى الأبطال، والاستعدادات النهائية لتحضيرات الفيلم والوقوف على الخطوط العريضة للعمل قبل انطلاق تصويره.

من ناحية أخرى يشارك النجم بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى يواصل تصويره حاليًا في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

وفى سياق آخر تنتظر النجمة ليلى علوى عرض فيلم "التاريخ السرى لكوثر"، تأليف وأخراج محمد أمين ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم وزينة وفراس سعيد ومحسن محيى الدين وآخرون من النجوم.

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ليلي علوي لؤي السيد فيلم ماما حامل بيومي فؤاد

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