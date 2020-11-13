الشاعر أمير طعيمة يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الشاعر أمير طعيمة، عن دعمه لـ الاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى، عقب إصابته بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

حيث قام "طعيمة" بنشر صورة له بصحبة اللاعب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلق عليها قائلاَ: "الف سلامة عليك يا ابو مكة".

في سياق متصل،أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية رغم انه لا يعاني اَي أعراض فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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محمد صلاح امير طعيمة

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