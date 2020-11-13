عاجل - أول تعليق من أسرة صلاح على اصابته بفيروس كورونا

أعلن اتحاد الكرة المصري مساء اليوم الجمعة، إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتأكد غيابه عن مباراتي منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وكشف عبد العزيز البمبى، خال اللاعب محمد صلاح عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا والحالة الصحية له.





وأكد "البمبي" في تصريحات صحفية أن محمد صلاح خضع لمسحة طبية مع منتخب مصر جاءت نتيجتها إيجابية ليتأكد إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيخضع لمسحات أخري وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان عليه والتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.





وأوضح خال محمد صلاح أن اللاعب بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليه أى أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن جميع أفراد الأسرة وأقاربه وأبناء القرية كانوا مخالطين له فى حفل زفاف شقيقه وسيخضع أفراد الأسرة للفحوصات الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية.





الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة حذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا من على حسابه على موقع "فيسبوك"، وأكد إعادة اختبار كورونا لـ3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو بعدما جاءت نتيجة المسحة الأولى لهم إيجابية دون ذكر أسمائهم.



