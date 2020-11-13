الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:00 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض حسم تعاقده مع ثلاث صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:"حسمنا 3 صفقات مميزة في مراكز الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب".

وتابع: "صانع الألعاب الجديد سيكون لاعب مفاجأة للجميع لما يتميز به من مستوى فني رائع وهو مصري وغير معروف للجماهير ليس أجنبي،  وهو لا يلعب في الدوري المصري الممتاز".

وواصل: " أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي بذل مجهوداً خرافياً من أجل حسم الصفقة".

وعن سؤاله عن ما كانت صفقة الظهير الأيمن حمزة المثلوثي أم لا أكد:"نعم بنسبة كبيرة".

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