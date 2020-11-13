الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض حسم تعاقده مع ثلاث صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.





وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:"حسمنا 3 صفقات مميزة في مراكز الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب".





وتابع: "صانع الألعاب الجديد سيكون لاعب مفاجأة للجميع لما يتميز به من مستوى فني رائع وهو مصري وغير معروف للجماهير ليس أجنبي، وهو لا يلعب في الدوري المصري الممتاز".





وواصل: " أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي بذل مجهوداً خرافياً من أجل حسم الصفقة".





وعن سؤاله عن ما كانت صفقة الظهير الأيمن حمزة المثلوثي أم لا أكد:"نعم بنسبة كبيرة".



