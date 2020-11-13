المواعيد والأماكن.. كيف تسجل كمتبرع بالدم على فيس بوك؟

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تولى وزارة الصحة والسكان، اهتماما بالغا، لعمليات التبرع بالدم، إذ إن حاجة المرضى للدم تكون مستمرة، كما أن التبرع الواحد ينقذ أكثر من حياة، حين يلبى احتياجات المرضى المستمرة للدم.

ودشنت الوزارة حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للتسجيل كمتبرع بالدم، وتمكين كل شخص من أن يدعو أقاربه وأصدقائه للتبرع، إلى جانب التعرف على الأوقات التى تشتد فيها الحاجة إلى الدم، وأقرب بنوك الدم التى يمكنه التوجه إليها للتبرع، تستعرضها "الفجر" فيما يلى من سطور:


كيفية التسجيل كمتبرع بالدم على "فيسبوك"

- على الراغب فى التبرع بالدم زيارة قسم التبرع بالدم على "فيسبوك" وذلك من خلال الرابط: www.facebook.comdonateblood

- سجل الموعد الذى ستقوم فيه بالتبرع بالدم، مع عمل تذكير به.

- شجع أصدقاءك على "فيسبوك" على التبرع بالدم ومساعدة الآخرين.

أهداف استخدام ميزة التبرع بالدم

أوضحت إدارة "فيسبوك" أن ميزة التبرع بالدم تهدف إلى ربط المتطوعين المتبرعين بالدم، ببنوك الدم الموجودة داخل نطاق مناطقهم الجغرافية، التى تبحث عن متبرعين بالدم.

ويمكن لهذه الميزة أيضًا، في بعض المناطق والبلدان، أن تربط المتبرعين بالأشخاص والمؤسسات غير التابعة لبنوك الدم، الموجودون داخل نطاق المناطق الجغرافية للمتبرعين "الجهات المتلقية للدم".

وتخطر ميزة التبرع بالدم على "فيسبوك" الأشخاص الراغبين فى التبرع، بأماكن بنوك الدم القريبة منهم، والتى تحتاج إلى متبرعين بالدم.

ويمكن للأشخاص استخدام ميزة التبرع بالدم من أجل:

- التسجيل كمتبرع بالدم على فيسبوك.

- معرفة أى من مؤسسات الدم بالجوار تحتاج إلى متبرعين بالدم.

- ضبط التذكيرات.

- دعوة العائلة والأصدقاء للتسجيل كمتبرعين بالدم.


خطوات التسجيل كمتبرع بالدم على "فيسبوك"

يمكن للشخص التسجيل كمتبرع بالدم على "فيسبوك"، باتباع ما يلى:

- انقر على صورة ملفك الشخصى فى الزاوية العلوية اليسرى من "فيسبوك".

- انقر على حول.

- انقر على معلومات تفصيلية عنك.

- مَرِّر لأسفل، وانقر على تعرف على كيف تصبح متبرعًا بالدم فى فيسبوك.

انقر على تسجيل.


إزالة نفسك كمتبرع بالدم على فيسبوك

إذا كنت قد سجلت، ولم تعد تريد المشاركة كمتبرع بالدم على فيسبوك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى ملفك الشخصى عن طريق النقر على صورة ملفك الشخصى فى الجزء العلوى الأيمن.

- انقر على حول.

- انقر على معلومات تفصيلية عنك.

- انقر على (...) بجوار متبرع بالدم على فيسبوك، ثم انقر على إزالة.

- انقر على تأكيد.


وبعد التبرع بالدم يتوجب على المتبرع القيام بما يلى:

- شرب كمية سوائل أكثر من المعتاد خلال 4 ساعات بعد عملية التبرع.

- تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة لمدة ساعتين.

- ترك البلاستر على مكان الإبرة لمدة 12 ساعة.

- تجنب المجهود العنيف لمدة 24 ساعة.

- الابتعاد عن التدخين لمدة ساعتين.

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