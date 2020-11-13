بسبب والدتها.. ياسيمن صبري تريند "تويتر"

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تصدر اسم الفنانة ياسيمن صبري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر والدتها في بطولة برياضة السباحة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي ونهال عنبر.



و كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.

