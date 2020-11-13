إعادة اختبار كورونا لـ 3 لاعبين من مصر وتوجو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:39 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم السبت على ستاد القاهرة.

وأشارت معامل وزارة الصحة إلى أن إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا ، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة.

وأظهرت نتائج الكشف عن فيروس كورونا التى أجراها منتخبنا الأول عن إصابة محمد صلاح جناح الفراعنة وليفربول فقط و سلبية جميع اللاعبين وباقي البعثة.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لايعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

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