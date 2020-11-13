بالصور.. كواليس كليب "حياتى ارتاحت" لـ عصام كاريكا

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انتهى المطرب عصام كاريكا، من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "حياتى ارتاحت" وهو من ألحانه وتوزيعه ومن كلمات مصطفي محمد وإخراج رودينا حاطوم.



والكليب تم تصوير في بعض الأماكن الساحرة بمحافظة أسوان منها جزيرة غرب سهيل ومعبد فيلة وعلي نيل أسوان كما سيظهر كاريكا في التصوير مع بعض التماسيح وينتظر طرحها بعد الانتهاء من مونتاج الكليب علي كل المحطات الفضائية والمنصات الغنائية.



يذكر أن "كاريكا" عاد خلال الفترة الأخيرة لهوايته المفضلة وهى التلحين، بعدما انشغل فترة طويلة بالغناء والحفلات، ومنذ أيام قليلة انتهى داخل أحد استوديوهات المهندسين من تسجيل ديو يجمعه بالنجم حميد الشاعرى والمطرب مصطفى شوقى، بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، ومهندس الصوت أحمد جودة.

