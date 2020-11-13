بايدن رئيسا لأمريكا ولقاح فعال ضد كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 7 نوفمبر، وحتى اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020:







بايدن رئيسا للولايات المتحدة



أعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت الماضى، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، على حساب منافسه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى، دونالد ترامب.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطى جو بايدن، فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، مؤكدة حصوله على بالتالى على 284 صوتا فى المجمع الانتخابى، الذى يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا للولايات المتحدة.



وفى أول تغريدة له، كتب بايدن، الفائز بالرئاسة الأمريكية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "أيها الأمريكيون، لقد شرفتمونى باختيارى رئيسا لهذا البلد العظيم".



وأضاف بايدن: "سيكون العمل الذى ينتظرنا صعبًا، لكننى أعدكم بأنني سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء صوتت لى أم لا، وسأحافظ على إيمانكم بى وثقتكم التى أوليتمونى إياها".



فى المقابل، لم يتقبل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إعلان فوز بايدن بالانتخابات، وقال: "هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم".



وكتب ترامب، تغريدة، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال فيها: "لقد فزت فى هذه الانتخابات بفارق كبير".



وأضاف ترامب أن "بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا"، مؤكدا: "الانتخابات لم تحسم بعد".



وفى تغريدة أخرى، قال ترامب: "استخدمت جورجيا وميشجان برنامج عد مشكوك بمصداقيته، وهو ما يظهر الفوضى التى سادت الانتخابات".



وتابع ترامب: "تم تلقى عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء، مما يجعل أهليتهم باطلة".



ومضى يقول إن عملية فرز الأصوات كانت مخبأة بواسطة الجرارات فى ولاية بنسلفانيا التى أغلقت الأبواب، والنوافذ كانت مغطاة بالكرتون السميك، بحيث لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد، مضيفا: "حدثت أشياء سيئة فى الداخل.



وفى حين لا يوجد دليل يثبت مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات، أخذ الفريق القانونى لحملة ترامب هو الآخر يشكك فى نتائج الانتخابات.



وقدم الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، لحظة تاريخية بالنسبة لنائبة بايدن، السيناتور كامالا هاريس، التى ستصبح أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكى، كما ستصبح أول امرأة سوداء تتولى المنصب.



وفى أول رد فعل لها، عقب الإعلان عن فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، نشرت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب، كامالا هاريس، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، تظهر فيه ضاحكة، وهى تتحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلة: "لقد فعلناها يا جو.. وستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".





سلالة جديدة من كورونا



حظرت المملكة المتحدة الدخول لجميع المسافرين من الدنمارك، اعتبارًا من يوم السبت لماضى، بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في مزارع المنك الدنماركية، حسبما أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس.



وفى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال شابس: "تعلن وزارة الداخلية البريطانية أيضًا أنه اعتبارًا من الساعة 0400، اليوم السبت 7 نوفمبر، لن يُسمح للزوار الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من الدنمارك بالدخول إلى المملكة المتحدة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأضاف: "يعني هذا أن جميع المسافرين غير البريطانيين أو المقيمين الذين كانوا في الدنمارك أو عبروا خلالها في آخر 14 يومًا سيتم رفض دخولهم من قبل قوات الحدود عند الوصول".



في وقت سابق من الأسبوع، قررت الدنمارك إعدام جميع حيوانات المنك بعد العثور على سلالة متحولة من فيروس كورونا الجديد في هذه الحيوانات.



وتتسبب السلالة الجديدة، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر، في ضعف إنتاج الأجسام المضادة التي من المحتمل أن تقوض الجهود العالمية لتطوير لقاح.





إصابة كبير موظفى البيت الأبيض بكورونا



وفى يوم السبت الماضى، تم الإعلان عن إصابة كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وكان ميدوز يظهر بشكل متكرر في مناسبات عامة، من دون أن يرتدي القناع الطبي الواقي من الفيروس.



شركة فايزر الأمريكية تعلن فعالية لقاحها ضد كورونا



أعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، يوم الإثنين الماضى، أن لقاحها ضد فيروس كورونا، فعّال بنسبة 90%، وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.



وفي وقت سابق، قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بالشركة إنها تأمل في إنتاج ما بين 10 ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.



وتقوم شركة فايزر بتطويره حاليا بالاشتراك مع شركة بايو إن تك الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.



وقالت نانيت كوسيرو، في مؤتمر عبر الهاتف: "بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة".



وأضافت: "لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين 10 ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ".





صهر أردوغان يستقيل من منصبه وزيرا للمالية



أعلن صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، استقالته من منصب وزير الخزانة والمالية بتركيا.



وفى حين ذكرت مصادر أن استقالة برات ألبيرق من منصبه جاءت بطلب من أردوغان، أعلن ألبيراق أنه استقال من منصبه بحجة أوضاعه الصحية.



وفى بيان نشره على حسابه فى تطبيق "إنستجرام"، قال ألبيرق: "بعد تولي حقائب وزارية على مدى 5 سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي لأسباب صحية".



وأشار ألبيرق، في بيان استقالته، إلى تعرضه لنوع من الظلم وإلى حملة مغرضة.



وتعقد المعارضة التركية، إلى جانب قطاع كبير من الأتراك، آمال عريضة على استقالة صهر الرئيس التركى من منصبه وزيرا للخزانة والمالية، التى يراها الكثيرون خطوة نحو انهيار النظام الأردوغانى المستبد، وحكومته، وإجراء انتخابات مبكرة.





إقالة وزير الدفاع الأمريكي



أقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يوم الإثنين الماضى، وزير دفاع الولايات المتحدة، مارك إسبر، وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطنى لمكافحة الإرهاب، وزيرا للدفاع بالإنابة.



وفى تغريدة له، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال ترامب: "يسعدنى أن أعلن أن كريستوفر سى ميلر، المدير الذى يحظى باحترام كبير من المركز الوطنى لمكافحة الإرهاب، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وسيكون القرار سارى المفعول على الفور".



وأضاف ترامب، فى تغريدة ثانية: "كريستوفر ميلر سيقوم بعمل رائع.. تم إنهاء خدمة مارك إسبر.. التى أود أن أشكره عليها".



ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن وزير الدفاع المقال شارك فى اجتماعات عقدت فى البنتاجون، صباح يوم الإثنين، الذى أُقيل فيه، وكان يتصرف كوزير دفاع، لكنها نقلت عن مصادر، لم تسمها، أن إعلان ترامب فاجأ بعض موظفيه.



وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أنه فى الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بإقالة إسبر من منصبه، أو إنه قد يكون يعد خطابات استقالة، لكن بعض أعضاء فريقه اعتقدوا أنه سيبقى حتى مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأكدت فوكس نيوز أن إقالة إسبر من منصبه جاءت بعد 5 أشهر من قوله إنه لا يؤيد الاحتجاج بقانون الانتفاضة، وسط احتجاجات عمت البلاد خلال الصيف، كما أنه لم يعقد مؤتمرا صحفيا فى البنتاجون منذ شهر يوليو الماضى.



وفي يونيو قال إسبر إن "خيار استخدام قوات الخدمة الفعلية فى إنفاذ القانون، يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير وفقط فى الحالات الأكثر إلحاحًا"، مضيفا: "لسنا فى إحدى هذه المواقف الآن، ولا أؤيد الاحتجاج بقانون الانتفاضة".



فى حين قالت شبكة "إن بى سى نيوز" أن إسبر عمل مع الكونجرس مؤخرًا على تجريد القواعد الكونفدرالية من القواعد العسكرية، وهو أمر يعارضه دونالد ترامب.



وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كشف مسؤولون أمريكيون، الأسبوع الماضى، أن وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، يجهز خطاب استقالة، قبل أن يقيله الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية الجارية، وهو ما أكدته شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية التى قالت إن وزير الدفاع الأمريكى، يجهز خطاب استقالة، ونقلت عن 3 مسؤولين حاليين فى وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن صراع وخلاف طويل الأمد بين ترامب وإسبر سبب تلك الاستقالة.













وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا



توفى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وكان عريقات قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".









واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضى، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية.



وبحسب موقع "روسيا اليوم"، شملت العقوبات الأمريكية الجديدة 6 شركات و4 أفراد، حيث حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شبكة من 6 شركات، و4 أفراد، سهلوا شراء السلع الحساسة، بما فى ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكى، لصالح شركة إيران للاتصالات "ICI"، وهى شركة عسكرية إيرانية، مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.



وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشركات التى شملتها عقوبات واشنطن، شركة "Hoda Trading"، وشركة "Proma Industry"، وشركة "Industry Co. Soltech"، وشركة "Naz Technology Co"، وغيرها.



وقال وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين إن "النظام الإيرانى يستخدم شبكة عالمية من الشركات، لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار"، مضيفا: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون فى دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة".





هجوم على مقبرة لغير المسلمين فى جدة



شهدت المملكة العربية السعودية، هجوما بعبوة ناسفة، على مقبرة لغير المسلمين، تقع فى مدينة جدة، غربى المملكة، مما أدى إلى وقوع إصابات.



وأعلن سلطان الدوسرى، المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل الهجوم، وقال إن الجهات الأمنية بالمملكة، باشرت، صباح يوم الأربعاء، التحقيق فى حادثة اعتداء جبان، أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة فى مدينة جدة.



وكشف المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن الحادث أسفر عن وقوع مصابين، حيث لحقت بأحد موظفى القنصلية اليونانية، ورجل أمن سعودى، إصابات طفيفة.



وقال الدوسرى إن الجهات الأمنية باشرت التحقيق فى الحادث، الذى لا يزال قيد المتابعة الأمنية، للكشف عن ملابساته.



وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، فرضت القطاعات الأمنية طوقًا أمنيا كاملا، على المقبرة بعد الهجوم الذى وقع أثناء وجود وفد دبوماسى أوروبى.



وأكدت الصحيفة السعودية أن الجهات الأمنية تباشر التحقيق لكشف ملابسات ما حدث وتطويق المنطقة، حرصا على سلامة الموجودين، فيما بدا الوضع مستقرا تماما بالمحافظة.



ونقلت الصحيفة السعودية عن "الإخبارية"، أن المنطقة المشار إليها منطقة تاريخية، معروفة بتوافد الأجانب إليها، فيما تتواجد أجهزة الأمن بكل قطاعاتها، حرصا على السلامة العامة لكل البعثات الدبلوماسية.



بينما أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مركز العمليات الأمنية الموحد 911 ‏تلقى بلاغا بشأن حادثة الاعتداء فى جدة، نتج عنها تسجيل إصابتين طفيفتين، ولا تزال الأجهزة الأمنية السعودية تطوق موقع الحادثة، لرفع الأدلة والقرائن وتمشيط الموقع.



وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت عن وقوع هجوم فى مدينة جدة السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



وأدانت الخارجية الفرنسية الهجوم، الذى وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقالت: "تدين السفارات التى كانت تشارك فى مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".



وأشارت "رويترز"، نقلا عن بيان اطلعت عليه، إلى أن "القنصلية الفرنسية دعت السكان والزوار فى السعودية إلى توخى أقصى درجات الحذر فى أعقاب هجوم جدة".



كما نقلت "رويترز" عن مصدر حكومى يونانى قوله إن هجوم جدة أسفر عن إصابة 4 أشخاص حتى الآن، من بينهم شخص يونانى.



روسيا تنشر قوات حفظ السلام في ناجورنو كاراباخ



بدأت روسيا، يوم الأربعاء الماضى، فى نشر قوات حفظ السلام، في إقليم ناجورنو كاراباخ.



جاء ذلك بعد قتال شديد وحرب مستعرة، اندلعت منذ يوم 27 سبتمبر الماضى، بين أرمينيا وأذربيجان، حول منطقة ناجورنو كاراباخ، الانفصالية، وهى منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان، خرجت عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية الحرب في عام 1994، وللجانبين وجود عسكري مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان.



وفى حين جرت محاولات عدة للتهدئة بين الطرفين المتناحرين، وإسكات آليات الحرب، ووقف العمليات العسكرية، وإعلان الهدنة لأسباب إنسانية، تمكنهما من انتشال جثث الضحايا، لم تأت أى منها بنتائج على أرض المعركة، ولم تضع الحرب أوزارها، إذ يستمر الجانبان فى تبادل القصف، وسط عمليات نزوح كثيفة للمدنيين من الإقليم الذى تقطنه أغلبية من أصول أرمينية، فيما لا تزال مدافع الطرفين تزهق المزيد من الأرواح تحت وطأة نيران الحرب المستعرة، التى تسعى تركيا إلى سكب الوقود عليها حتى لا تنطفئ، من ناحية، وحتى تزداد اشتعالا من ناحية أخرى، بما يحقق أهدافها ويقربها من مطامعها بمنطقة القوقاز، حتى جاء التدخل الروسى بنشر قوات حفظ السلام لمنع تجدد القتال بين الطرفين.









وفاة رئيس الوزراء البحرينى



أعلن الديوان الملكي البحريني، صباح يوم الأربعاء الماضى، وفاة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.



وأعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الحداد الرسمي أسبوعًا، وتعطيل الدوائر الحكومية، لمدة 3 أيام، بعد وفاة رئيس الوزراء.



الكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا



تحدثت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، عن موعد انتهاء جائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بعدما سجلت أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات.



وقالت سمية سواميناثان، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن وباء كورونا قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70% من سكان العالم ضد الفيروس.



ولفتت سواميناثان إلى ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي جميع معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.