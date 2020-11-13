



موقع دعم مصر وزارة التموين tamwin.com خطوات ورابط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين





موقع دعم مصر وزارة التموين، يعد موقع إدارة دعم مصر هو الموقع الرسمي التابع إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية للقيام بتحديث البيانات أو إضافة المواليد الجدد وغيرها من خدمات وزارة التموين من دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتب التموين والتزاحم وخاصة في ظل انتشار وباء كوفيد 19، وسوف نعرض في هذا التقرير خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر، حيث أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل لإضافة مليون مولود جديد على بطاقات التموين خلال نهاية العام الحالي.





موقع دعم مصر وزارة التموين

وتهدف وزراة التموين إلي تطوير مستوي أداء الوزارة وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات بدل تالف او فاقد للبطاقات التموينية فضلا عن استخراج البطاقات الجديدة، كما يمكنك تقديم شكاوي أو مقترحات عبر الموقع، كما يمكنك تحديث البيانات أو ربط بطاقة التموين برقم الهاتف المحمول ليتسهل على الوزارة التواصل مع المواطنين.





إضافة المواليد الجدد

ويمكنك إتباع الخطوات التالية للتمكن من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بالرقم القومي:





- اختيار إضافة المواليد.

- إدخال رقم بطاقة التموين.

- كتابة الرقم القومي.

- تسجيل بيانات المولود المراد إضافته من الرقم القومي وتاريخ المولود.

- الضغط على حفظ.





موقع إدارة دعم مصر

ومن المقرر أن يتم البدء في صرف المقررات التموينية للمولود فور التأكد من أحقية المواطن في إضافة المولود، حيث يتم إضافة المواليد للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.



