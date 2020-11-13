



الأن سداد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا من خلال رابط موقع المصريه للاتصالات





التليفون الأرضي مهما تطورت التكنولوجيا إلا أن المواطنين لايستغنون عن التليفون الأرضي،وذلك لإستخدامته الكثيرة ومن أهمها هو إستخدامه في الإنترنت المنزلي الذي أصبح من الضروريات وذلك بعد اتجاة الدولة لأن يكون كل شئ من خلال النت مثل “الدراسة عن بعد”.





فاتوره التليفون الارضي

في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد قامت شركة المصريه للاتصالات باتاحه رابط إلكتروني يتمكن المواطن سداد فاتورة التليفون الأرضي المستحقة عن شهر أكتوبر والذي يمتد سدادها لشهر نوفمبر الجاري، ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم خطوات السداد.





خطوات سداد فاتوره التليفون الارضي

- الدخول على موقع المصريه للاتصالات على الانترنت ( اضغط هنا ).

- يقوم المستعلم بكتابه رقم التليفون الارضي.

- كتابه كود المحافظه .

- الضغط على دفع الفاتوره ثم سداد .





وسائل سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد القيمة المستحقة من فاتورة التليفون الأرضي من خلال فيزا كارد أو فوري أو ضامن او غيرها من الوسائل التى تسهل على المواطنين الدفع بسهولة ويسر بدون الذهاب للفرع.



