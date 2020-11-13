صدمة لمنتخب البرازيل قبل مواجهتي فنزويلا وأوروجواي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه أصبح من المؤكد غياب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل عن مباراتي منتخب بلاده أمام فنزويلا وأوروجواي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأفادت التقارير الصحفية بأن نيمار يعاني من إصابة في الساق تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان وكان النجم البرازيلي يطمح في المشاركة على الأقل أمام الأوروجواي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المنتخب البرازيلي سيواجه اليوم الجمعة نظيره الفنزويلي ثم سيلعب يوم الأربعاء المقبل أمام أوروجواي علمًا بأن البرازيل حققت فوزين في أول مبارتين في التصفيات.

وقال ودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي في تصريحات صحفية:"كنا نأمل في إمكانية مشاركة نيمار ضد أوروجواي ولهذا السبب استدعيناه للتواجد مع المنتخب ".

واختتم ودريجو لاسمار تصريحاته قائلاً:"حالة نيمار تحسنت لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مواجهة الأوروجواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار فنزويلا البرازيل أوروجزاي

أخبار تهمك

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 13 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 14 دقيقة

حسام البدري يستقر على تشكيل الفراعنة لمواجهة توجو

منذ ساعة الا ربع

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 20 ساعة

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" موعد عودة محمد محمود للتدريبات

منذ ساعة الا ربع

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يطلب ضم لاعب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يفقد نيمار

بعد عودة زيدان.. الخليفي يصدم ريال مدريد

ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع نيمار

صحفى برازيلى لـ "الفجر الرياضي": البرازيل وأوروجواى مرشحين للتتويج بكوبا أمريكا.. وغياب نيمار مؤثر جدًا

نيمار يواصل التمرد على برشلونة.. ويؤكد: لا أريد أموال باريس

رئيس برشلونة يوجه رسالة نارية إلى نيمار: هذا اللاعب أفضل منك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

03:28 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض