صدمة لمنتخب البرازيل قبل مواجهتي فنزويلا وأوروجواي

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه أصبح من المؤكد غياب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل عن مباراتي منتخب بلاده أمام فنزويلا وأوروجواي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.





وأفادت التقارير الصحفية بأن نيمار يعاني من إصابة في الساق تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان وكان النجم البرازيلي يطمح في المشاركة على الأقل أمام الأوروجواي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المنتخب البرازيلي سيواجه اليوم الجمعة نظيره الفنزويلي ثم سيلعب يوم الأربعاء المقبل أمام أوروجواي علمًا بأن البرازيل حققت فوزين في أول مبارتين في التصفيات.





وقال ودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي في تصريحات صحفية:"كنا نأمل في إمكانية مشاركة نيمار ضد أوروجواي ولهذا السبب استدعيناه للتواجد مع المنتخب ".





واختتم ودريجو لاسمار تصريحاته قائلاً:"حالة نيمار تحسنت لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مواجهة الأوروجواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب".



