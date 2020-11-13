انتخابات النواب وزيارة السيسي لليونان.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 7 نوفمبر، وحتى اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020:



إجراء انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الثانية



انطلقت انتخابات مجلس النواب، على مدى يومى السبت والأحد الماضيين، في محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات فى محافظات المرحلة الأولى، البالغ عددها 14 محافظة، على مدى يومي السبت والأحد، 24، و25 أكتوبر الماضي.



وأجريت الانتخابات فى 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



ومن بين 2085 مرشحا فى 70 دائرة انتخابية، يختار الناخبون نواب النظام الفردى، إذ يتم انتخاب 31 نائبا عن محافظة القاهرة، من بين 433 مرشحا، يتنافسون فى 19 دائرة، وفى القليوبية، يتم انتخاب 16 نائبا، من بين 223 مرشحا، يتنافسون فى 6 دوائر، وفى الدقهلية يتم انتخاب 21 نائبا، من بين 351 مرشحا، يتنافسون فى 10 دوائر، وفى المنوفية يتم انتخاب 11 نائبا، من بين 168 مرشحا، يتنافسون فى 6 دوائر، وفى الشرقية يتم انتخاب 21 نائبا، من بين 246 مرشحا، يتنافسون فى 8 دوائر، وفى الغربية، يتم انتخاب 14 نائبا، من بين 188 مرشحا، يتنافسون فى 7 دوائر، وفى كفر الشيخ، يتم انتخاب 10 نواب، من بين 150 مرشحا، يتنافسون فى 4 دوائر، وفى الإسماعيلية، يتم انتخاب 5 نواب، من بين 113 مرشحا، يتنافسون فى 3 دوائر، وفى بورسعيد، يتم انتخاب نائبين، من بين 50 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى جنوب سيناء، يتم انتخاب نائبين، من بين 10 مرشحين، يتنافسون فى دائرتين، وفى شمال سيناء، يتم انتخاب نائبين، من بين 31 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى دمياط، يتم انتخاب 4 نواب، من بين 88 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى السويس، يتم انتخاب نائبين، من بين 34 مرشحا، فى دائرة واحدة.



كما يتم انتخاب قائمتين، فى دائرتين، ففى دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، تتنافس قائمتان للفوز بـ100 مقعد، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية، تتنافس قائمتان للفوز بـ42 مقعدا.



وفى أول أيام الاقتراع، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإدلاء بصوته والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى، إذ أدلى الرئيس بصوته، صباح أمس السبت، فى مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة.



كما حرص عدد من الوزراء على المشاركة فى الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم.



ومن بين المشاهد التي سيطرت على انتخابات مجلس النواب في يوميها، مشاركة مختلف الأعمار بها، بداية من الأطفال، الذين ذهبوا إلى اللجان برفقة أهلهم وذويهم، مرورا بالشباب، وصولا إلى كبار السن من النساء والرجال، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستورى المهم.



كما شهدت الانتخابات حرص كبار السن على المشاركة، إلى جانب حرص السيدات على الإدلاء بأصواتهن، خلال يومى الاقتراع، فظهرن فى مقدمة صفوف الناخبين.



السيسي يهنئ جو بايدن



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم السبت الماضى، التهنئة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأكد الرئيس على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.



إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا



وفى يوم الأحد الماضى، أعلن الناقد السينمائى مجدي الطيب، إصابة الفنان فايق عزب، بمرض مارسا، الذى يعد أحد الأمراض النادرة



وبحسب ما ورد فى موقع "طب وحياة"، الموقع العربى المعنى بالصحة، يطلق اسم بكتيريا "MRSA"، أو بكتيريا مارسا، على عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثلين، وهى من أنواع البكتيريا التى تقاوم العديد من المضادات الحيوية.



وعادة ما يعيش هذا النوع من البكتيريا على الأنف أو الجلد بدون أية أعراض، إلا أنه فى بعض الأحيان تتكاثر بصورة سريعة، مسببة التهابات بالجسم، خصوصا فى الأماكن المجروحة.



ويمكن أن تصيب هذه البكتيريا الجميع على اختلاف الأعمار، بما فى ذلك الأطفال، كما أنها بكتيريا معدية يمكن أن تنتقل من شخص لآخر عن طريق الملامسة أو عن طريق الأسطح الخارجية.



قرار جمهورى بشأن لجنة تنظيم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية



نشرت الجريدة الرسمية، يوم الأحد الماضى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 605 لسنة 2020، بندب وتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2021.



السيسي يتابع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار



وفى يوم الإثنين الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



ووجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.



كما وجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات الكهرباء في سيناء وجنوب الوادي، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خصوصا فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي.



ووجه الرئيس كذلك بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالشراكة مع الخبرات المتخصصة من القطاع الخاص، فضلا عن الاستمرار في جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر، وذلك في إطار خطة التحديث الشامل التي تنتهجها الدولة لمرفق الكهرباء، ودعما لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.



إجراءات التعليم حيال الطلبة غير الملتزمين بارتداء الكمامة



وفى يوم الثلاثاء الماضى، نفت وزارة التربية وزالتعليم، والتعليم الفنى، ما تداولته مواقع إلكترونية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، من أنباء عن تغريم الطلاب 4 آلاف جنيه حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل المدارس.



وأوضحت الوزارة أنه فى حالة عدم التزام أى طالب بارتداء الكمامة فى المدرسة، يتم اتخاذ إجراءات عدة حياله، إذ إنه فى البداية يتم توجيه إنذار أول، للطالب الذى لا يلتزم بارتداء الكمامة أثناء تواجده فى المدرسة، وفى حالة تكرار الطالب لنفس المخالفة، وعدم التزامه بارتداء الكمامة، يتم توجيه إنذار ثانٍ له، وإذا تكرر الأمر بعد إنذار الطالب مرتين، ولم يلتزم بارتداء الكمامة، لا يسمح له بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولى الأمر، وتحرير إقرار كتابى بالتزام الطالب بارتداء الكمامة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع الطلاب.



السيسي يطلع على مخطط تنمية وتطوير بحيرة البردويل



فى يوم الثلاثاء، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا، لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء.



ووجه الرئيس بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير كل عوامل النجاح للمشروع، خصوصا الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع.



وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من جميع الجوانب، والذي تم صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلا عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي عائد اقتصادي، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها.



السيسى فى زيارة رسمية لليونان



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء يوم الثلاثاء الماضى، إلى العاصمة اليونانية أثينا، لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.



وشهدت الزيارة نشاطا مكثفا للرئيس السيسى، وجدول أعمال مميز، حمل الكثير من القضايا للتباحث بشأنها، إلى جانب التباحث بشأن مستجدات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى إلى اليونان، جاءت فى إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى المستوى الثلاثى مع قبرص.



وشهدت الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسى مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليونانى، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون فى مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادى، وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر، فى ضوء المشروعات القومية الكبرى التى تقام فى جميع أنحاء الجمهورية.



كذلك تم بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



ومنحت رئيسة اليونان الرئيس السيسي، أعلى وأقدم وسام لدي اليونان، فيما منحها الرئيس وسام قلادة النيل العظمى.



موقف جائحة كورونا فى مصر



وفى يوم الأربعاء الماضى، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا لتوضيح موقف الجائحة مصر، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى عقد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.



وأوضحت وزيرة الصحة أن الأشخاص في المرحلة العمرية بين 35 و50 عاما، هم الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مصر، بنسبة 30.7% من إجمالي حالات الإصابة، أما الأشخاص فى المرحلة العمرية من 60 سنة فأكثر، هم الأعلى في نسب الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا، بنسب تتراوح ما بين 33% و35%، بينما لا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.



وعن الأماكن الأكثر ازدحاما، والتى تعتبر أماكن خطيرة قد تساهم فى انتشار الفيروس ما لم تُتخذ الإجراءات الاحترازية، قالت الوزيرة هى الأسواق، إذ تشهد إقبالا من جانب المواطنين، منوهة بضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتشديد على منع التجمعات.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه بات من الملاحظ عالميا، أن أعلى معدل وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، يكون في شهري ديسمبر ويناير، نظرا لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مؤكدة أنه أنه في ظل انتشار الجائحة فلا بد من إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذين الشهرين لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.



وعرضت وزيرة الصحة والسكان آخر استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وقالت إنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية، مرتبطة بغرفة العمليات المركزية، لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات.



وأشارت الوزيرة إلى تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج، من خلال اللجنة العلمية، مع زيادة المخزون الاستراتيجى للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا.



وأضافت الدكتورة هالة زايد أنه تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية، للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية، وزيادة القدرة التشغيلية، بإجمالى 61 معملا، وكذا رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، فضلا عن زيادة قدرة الخط الساخن 105.



وأكدت الوزيرة أنه يتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك، لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا، لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك.



كما أكدت وزيرة الصحة والسكان على استمرار العمل بجميع مبادرات الصحة العامة، واستمرار القوافل العلاجية، وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج، مع صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر، وتطعيمات روتينية، فضلا عن استمرار العمل بمنظومة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.



وحددت وزيرة الصحة والسكان الإجراءات التي تضمن خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبة جميع الجهات بالتعاون نحو السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات، والحفاظ على الالتزام بالكمامات، تجنبا لزيادة الأعداد وتداعياته على النظام الصحي والاقتصادي، محذرة من أن سوء التهوية، والتجمعات، وطول المدى الزمني للتجمع، وضيق المكان، وعدم الالتزام بالكمامة، ومسافة التباعد، كلها عناصر تؤثر سلبا على انتشار الفيروس، لافتة إلى ضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، وتحقيق التباعد الاجتماعى، وتقليل التواجد في الأماكن المغلقة.



السيسي ينعى رئيس وزراء البحرين



نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء،صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، الذي انتقل إلى جوار ربه.



وأرسل الرئيس برقية تعازي إلى أخيه ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، تضمنت الإعراب عن خالص التعازى لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا، في وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.