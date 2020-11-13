ضبط مرتكبى واقعة السطو المسلح على سيارة أعلى الطريق الدائرى

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة السطو المسلح وسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة أعلى الطريق الدائرى اتجاه الهرم.

تلقى قسم بولاق الدكرور بلاغا من سائق ومندوب مبيعات بشركةأنه وحال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول أعلى الطريق الدائري اتجاه الهرم دائرة القسم وبحوزتهما (مبلغ مليون و526 ألف جنيه خاص بالشركة عملهما) اعترضتهما سيارة ميكروباص يستقلها ستة أشخاص مجهولين ترجل منها اثنان أشهر أحدهما سلاح ناري تجاه السائق وقام الآخر باقتياد مندوب المبيعات لخارج السيارة واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبي الواقعة عامل بالشركة 21 سنة ومقيم دائرة مركز شبراخيت بالبحيرة، عامل بالشركة 27 سنة  ومقيم بالقاهرة وعاطلين وسائق لهم معلومات جنائية مقيمين دائرة مركز منوف بالمنوفية وخفير 48 سنة  مقيم بالقاهرة والشقى خطر عاطل  34 سنة  مقيم دائرة مركز منوف بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقًا وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الأخير وبحوزتهم (مبلغ 574،900 ألف جنيه بندقية آلية و6 طلقات من ذات العيار - 2 مسدس "محدث صوت") وكذا السيارة المستخدمة فيارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

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