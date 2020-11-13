قبل مباراتهما المرتقبة.. تاريخ مواجهات كلود لوروا مدرب توجو ضد منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب توجو مساء يوم السبت المقبل، الموافق 14 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.





وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب توجو في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، كما ستكون متاحة عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة، ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب بـ5 نقاط، يليه منتخب كينيا بـ3 نقاط.





ويقود منتخب توجو في مباراته المرتقبة ضد منتخب مصر المدرب الفرنسي كلود لوروا والذي تولي القيادة الفنية للمنتخب التوجولي في أبريل لعام 2016، وقاد الفريق في 22 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه مثلهم.





المدرب الفرنسي سبق وتقابل مع منتخب مصر في مواجهات سابقة، لم يحقق أي فوز على منتخب الفراعنة، حيث خسر مباراتين، وتعادل في مباراة، سجل لاعبوه هدف وحيد، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.





أول مباراة لـ"كلود لوروا" ضد منتخب مصر كانت خلال قيادته لمنتخب الكونغو الديمقراطية في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 وفاز الفراعنة بنتيجة 4 – 1.





تكرر اللقاء بين المدرب الفرنسي خلال قيادة منتخب الكونغو ونظيره منتخب مصر في مباراة ودية عام 2012 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.





أما ثالث مباراة جمعت كلود لوروا مع الفراعنة كانت مباراة ودية خلال قيادته لمنتخب توجو عام 2017، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 3-0.



