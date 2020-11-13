بالأرقام.. تفوق تاريخي لمنتخب مصر على منتخب توجو قبل مواجهاتهما المرتقبة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب توجو مساء يوم السبت المقبل، الموافق 14 نوفمبر الجاري، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

يدخل منتخب مصر وفي جعبته نقطتين يحتل بها المركز الثالث في المجموعة السابعة خلف منتخب جزر القمر المتصدر بـ5 نقاط، ومنتخب كينيا الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب التوجولي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراته ضد منتخب توجو ليتصدر ترتيب المجموعة بالتساوي مع منتخب جزر القمر.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات منتخبي مصر وتوجو قبل موقعة تصفيات الأمم الإفريقية:-

تقابل منتخب مصر مع نظيره التوجولي في 8 مواجهات سابقة، حقق منتخب الفراعنة الفوز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، وسجل منتخبنا الوطني 22 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

جمعت المنتخبين المصري والتوجولي مباراة وحيدة في بطولة الأمم الإفريقية انتهت بالتعادل السلبي، بينما تقابل المنتخبين في مباراتين بتصفيات كأس العالم فاز بهما منتخب الفراعنة وسجل 7 أهداف واستقبل هدف وحيد.

بينما جمعت منتخبي مصر وتوجو 5 مواجهات ودية فاز الفراعنة في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 15 هدفا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

أول مواجهة جمعت المنتخبين المصري والتوجولي كانت في 10 مارس 1984 في كأس الأمم الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما آخر مواجهة بينهما كانت مباراة ودية عام 2017 وفاز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

أكبر انتصار حققه منتخب مصر على نظيره منتخب توجو كان بنتيجة 7 / 2 في مباراة ودية جمعت المنتخبين في 18 ديسمبر 1998 سجل الأهداف (حسام حسن "هدفين" – عبد الستار صبري- أحمد حسن – عبد الظاهر السقا – هادي خشبة – سمير كمونة).

منتخب مصر خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات خلال مواجهاته السابقة ضد منتخب توجو، بينما حافظ المنتخب التوجولي على نظافة شباكه في مباراتين فقط.

ويعد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات مصر وتوجو وسجل 5 أهداف.

الهزيمة الوحيدة لمنتخب مصر أمام نظيره التوجولي كانت في مباراة ودية عام 2000 وخسر بهدف دون رد، ولم يخسر منتخب الفراعنة في أي مباراة أخري منذ هذا التاريخ على مدار 20 عامًا.

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