كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر قبل مواجهة توجو (أرقام)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب توجو مساء يوم السبت المقبل، الموافق 14 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

منتخب مصر يبحث عن تحقيق فوزه الأول في التصفيات الإفريقية بعد تعادله في أول مباراتين، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل المنتخب الكيني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة وحيدة.

ويقود منتخب مصر في مباراته ضد منتخب توجو المدرب الوطني حسام البدري والذي قد تكون هذه المباراة بمثابة فرصة أخيرة له لتصحيح المسار بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بعد تعادله مع منتخبي كينيا وجزر القمر، كما أن أي تعثر جديد يؤدي لصعوبة مهمة الفراعنة في الصعود لبطولة أمم إفريقيا.

ماذا قدم حسام البدري مع منتخب مصر؟

تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر في سبتمبر الماضي، بعد رحيل المدرب المكسيكي خافيير أجيري عن تدريب الفراعنة عقب الإخفاق في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

وقاد البدري المنتخب الوطني في 4 مباريات (2 رسمية – 2 ودية)، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبوه 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدف وحيد.

وخرج منتخب مصر بشباك نظيفة في 3 مباريات تحت قيادة حسام البدري.

استهل مدرب الأهلي السابق مشواره مع منتخب مصر بالفوز على بتسوانا وديًا بهدف دون رد، وكرر انتصاره بنفس النتيجة على منتخب ليبريا في ثاني ودياته مع الفراعنة.

بينما تعادل بنتيجة 1 – 1 في مباراته الثالثة مع منتخب مصر ضد نظيره الكيني في أولي جولات تصفيات أمم إفريقيا، وتعادل سلبيا مع منتخب جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر كينيا حسام البدري جزر القمر توجة الفراعنة البدري

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 17 دقيقة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 21 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" موعد عودة محمد محمود للتدريبات

منذ أقل من ساعة

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 13 ساعة

إنبي يطلب ضم لاعب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ذكري سعيدة لـ"البدري" وتفوق كاسح للفراعنة في تاريخ مواجهات مصر وكينيا (تقرير)

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا

موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

موعد مباراة مصر القادمة ضد جزر القمر

معلومات لا تفوتك عن منتخب جزر القمر قبل مواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 (تقرير)

4 تحديات تواجه حسام البدري في مباراة مصر وجزر القمر (تقرير)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

03:28 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض