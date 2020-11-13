كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر قبل مواجهة توجو (أرقام)

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب توجو مساء يوم السبت المقبل، الموافق 14 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.





منتخب مصر يبحث عن تحقيق فوزه الأول في التصفيات الإفريقية بعد تعادله في أول مباراتين، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل المنتخب الكيني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة وحيدة.





ويقود منتخب مصر في مباراته ضد منتخب توجو المدرب الوطني حسام البدري والذي قد تكون هذه المباراة بمثابة فرصة أخيرة له لتصحيح المسار بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بعد تعادله مع منتخبي كينيا وجزر القمر، كما أن أي تعثر جديد يؤدي لصعوبة مهمة الفراعنة في الصعود لبطولة أمم إفريقيا.





ماذا قدم حسام البدري مع منتخب مصر؟





تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر في سبتمبر الماضي، بعد رحيل المدرب المكسيكي خافيير أجيري عن تدريب الفراعنة عقب الإخفاق في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر.





وقاد البدري المنتخب الوطني في 4 مباريات (2 رسمية – 2 ودية)، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبوه 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدف وحيد.





وخرج منتخب مصر بشباك نظيفة في 3 مباريات تحت قيادة حسام البدري.





استهل مدرب الأهلي السابق مشواره مع منتخب مصر بالفوز على بتسوانا وديًا بهدف دون رد، وكرر انتصاره بنفس النتيجة على منتخب ليبريا في ثاني ودياته مع الفراعنة.





بينما تعادل بنتيجة 1 – 1 في مباراته الثالثة مع منتخب مصر ضد نظيره الكيني في أولي جولات تصفيات أمم إفريقيا، وتعادل سلبيا مع منتخب جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية.