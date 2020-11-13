شوقي غريب: سنمنح الفرصة لعدد من اللاعبين أمام البرازيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:14 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
محمد جمال
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أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على استفادة الفريق من تجربة كوريا الجنوبية، والاحتكاك مع مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية، فضلا عن أن الفريق الكوري هو بطل آسيا في آخر نسخة.

وأشار غريب، إلى أنه يسعي لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، خاصة بعض العناصر التي تنضم للمرة الأولى لمعسكر المنتخب ليكون الحكم عليها موضوعيا.  

ومن المقرر أن يبدأ مران اليوم في بتروسبورت بمحاضرة سريعة، تحدد المطلوب من اللاعبين خلال المرحلة التي تسبق لقاء منتخب البرازيل الذي  يمثل مدرسة كروية مختلفة، حيث يجمع بين السرعة والمهارات الفنية العالية. 

وكان الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، والمشرف علي المنتخب، قد حرص علي النزول إلى غرفة خلع ملابس الفريق بعد لقاء كوريا الجنوبية الودي، للتأكيد على المظهر الجيد الذي ظهر به الفريق، وأن المنتخب الأولمبي كان الأقرب للفوز لو لا الفرص التي ضاعت بسهولة، وهو أمر جيد في مثل تلك التجارب الودية للاستفادة منها في اللقاءات الرسمية وتفادي الاخطاء.

وحرصت أسرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم علي أداء صلاة الجمعة في قاعة مخصصة بفندق الإقامة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وقام اللاعب كريم العراقي بخطبة الجمعة. 

ومن المقرر، أن يبدأ المنتخب الأولمبي اليوم مرحلة الاستعداد لمواجهة الفريق البرازيل والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء القادم في ختام معسكره المغلق، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

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