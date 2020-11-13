



رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه | موعد صرف الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)





رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه | الأمر الذي يشغل الملايين من المواطنين من أصحاب العمالة الغير منتظمة وهو منحة ال 500 جنية التي أعلن عنها بشكل رسمي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد أن حصل المواطنين على كافة مستحقاتهم من الثلاثة دفعات الأولى.





وذلك عندما علم بأن المواطن يشكو ويمر بضيق مالية وظروف صعبة قرر أن منحة 500 جنية تستمر حتى نهاية العام الجاري 2020 ويحصل فيها المواطن على 3 دفعات أخرى بدايتها شهر أكتوبر ونهايتها شهر ديسمبر القادم، في ظل أزمة كورونا المستجد وإنفاق الدولة الكثير من المال لعلاج المصابين وتوفير المستلزمات الطبية والعقاقير الطبية لن تهمل ولن تنسى حقوق المواطنين الذي وقع عليهم أشد الضرر.





ولذلك كانت شديدة الحرص في تلك القرار أن توفر لهم دخل شهري يساندهم ويوفرون منه الطعام والشراب، ترقبو معنا لمعرفة موعد الصرف وطريق الاستعلام عن المنحة الدفعة الرابعة من نوفمبر الجاري 202.





رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه

- للحصول على تفاصيل ومعلومات مؤكد عن منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة الدخول على الرابط وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).





- اختيار العمالة الغير منتظمة.





- إدخال الرقم القومي.إضافة رقم الطلب المقدم به من قبل.





- الضغط على استعلام.





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

هناك أخبار سارة ومبشرة أن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة التي تقدر بمبلغ وقدره 500 يتم صرفها خلال الأيام القادمة تحداً في منتصف شهر نوفمبر الجاري وسوف يتسلم المواطنين المسجلين والذين حصلوا على موافقة للصرف رسالة نصية قبل الموعد الرسمي للحصول على المنحة ب 24 ساعة وفي اليوم التالي يمكن للمواطن الذهاب في أقرب وقت للحصول على المبلغ من خلال مكاتب البريد المصري أو البنوك الزراعية ببطاقة الرقم القومي.



