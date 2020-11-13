رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه | موعد صرف الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:51 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه | موعد صرف الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)

رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه | الأمر الذي يشغل الملايين من المواطنين من أصحاب العمالة الغير منتظمة وهو منحة ال 500 جنية التي أعلن عنها بشكل رسمي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد أن حصل المواطنين على كافة مستحقاتهم من الثلاثة دفعات الأولى. 

وذلك عندما علم بأن المواطن يشكو ويمر بضيق مالية وظروف صعبة قرر أن منحة 500 جنية تستمر حتى نهاية العام الجاري 2020 ويحصل فيها المواطن على 3 دفعات أخرى بدايتها شهر أكتوبر ونهايتها شهر ديسمبر القادم، في ظل أزمة كورونا المستجد وإنفاق الدولة الكثير من المال لعلاج المصابين وتوفير المستلزمات الطبية والعقاقير الطبية لن تهمل ولن تنسى حقوق المواطنين الذي وقع عليهم أشد الضرر. 

ولذلك كانت شديدة الحرص في تلك القرار أن توفر لهم دخل شهري يساندهم ويوفرون منه الطعام والشراب، ترقبو معنا لمعرفة موعد الصرف وطريق الاستعلام عن المنحة الدفعة الرابعة من نوفمبر الجاري 202.

رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه
- للحصول على تفاصيل ومعلومات مؤكد عن منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة الدخول على الرابط وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).

- اختيار العمالة الغير منتظمة.

- إدخال الرقم القومي.إضافة رقم الطلب المقدم به من قبل.

- الضغط على استعلام.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة
هناك أخبار سارة ومبشرة أن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة التي تقدر بمبلغ وقدره 500 يتم صرفها خلال الأيام القادمة تحداً في منتصف شهر نوفمبر الجاري وسوف يتسلم المواطنين المسجلين والذين حصلوا على موافقة للصرف رسالة نصية قبل الموعد الرسمي للحصول على المنحة ب 24 ساعة وفي اليوم التالي يمكن للمواطن الذهاب في أقرب وقت للحصول على المبلغ من خلال مكاتب البريد المصري أو البنوك الزراعية ببطاقة الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه | موعد صرف الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 العمالة غير منتظمة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 العمالة الغير منتظمة 2020

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 12 ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرّف على قائمة جمهورية شبين الأولى استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

إنفراد ..عيد مرازيق مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

منذ حوالي 3 ساعات

المايسترو كلمة السر.. أزمة جديدة في الزمالك قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 51 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ أقل من ساعتين

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة (منحة الـ 500 جنيه) عبر موقع وزارة القوى العاملة

(تابع هنا) موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي و الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة

وزارة القوى العاملة تحديد موعد صرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر 2020

وزارة القوى العاملة تحديد موعد صرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر 2020

الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة عبر وزارة القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض