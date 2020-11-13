بعثة الجزائر تطير إلى زيمبابوي

اتجهت بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الزيمبابوية هراري استعدادا لملاقاة زيمبابوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون.





وكان المنتخب الجزائري حسم المواجهة الأولى التي جمعت بين الفريقين أمس الخميس، 1-3، في مباراة الذهاب بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.





ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الجزائري إلى هراري بعد 10 ساعات من السفر، على أن تتوقف الطائرة التي تقلها لفترة قصيرة بمدينة ياوندي العاصمة السياسية للكاميرون.





وأكد رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي، أن جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في مباراة العودة، وأن الهدف يبقى واحداً، وهو تحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا مبكراً.





وأشار زطشي، في تصريح للإذاعة الجزائرية قبل إقلاع الطائرة الخاصة التي تقل أفراد البعثة، أن كل الإمكانيات تم تسخيرها لتمكين المنتخب من إسعاد الجماهير الجزائرية مرة أخرى.





على صعيد آخر، أكد زطشي أن الكرة الجزائرية تتمتع بمصداقية كبيرة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه ليس بحاجة لعمل الكواليس للترويج لترشحه لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





ودعا زطشي، إلى تكاتف جهود الجزائريين لضمان نجاحه في انتخابات "فيفا"، مؤكداً أن الأمر يتعلق بالجزائر التي يتسيد منتخبها الأول الكرة الأفريقية في انتظار أن تسير الأندية الجزائرية على الدرب لاحقاً.



