طبيب يحذر: كورونا ليس مرضا تنفسيا فقط.. وهناك من اُصيب به مرتين

قال الدكتور يسري عقل، أستاذ أمراض الصدر بطب القصر العيني، إن المؤشرات الأولية تفيد أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون أشد من الموجة الأولى، سواء في مصر أو بالخارج، حيث أن نسبة العدوى بالفيروس أعلى.





وأشار "عقل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه كلما زادت برودة الطقس كلما زادت عدد الحالات، لافتا إلى أنه ثبت أن هناك أشخاص أصيبوا بالكورونا خلال الموجة الأولى، أصيبوا للمرة الثانية مؤخرا، وثبت هذا بالأشعة.





وأضاف أن نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا حاليا يعانون من أعراض تصيب الجهاز الهضمي، وأشهرها الإسهال، أو إصابة شديدة في الكبد، وآلام مبرحة في البطن، مع غثيان، حيث أن فيروس كورونا ليس فيروس تنفسي فقط، مؤكدا أن الوقاية هى أساس تجنب الإصابة بعدوى الكورونا، ويجب تطبيق إجراءات أكثر صرامة قريبا جدا.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.



