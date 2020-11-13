زيادة أسرة العناية المركزة لمواجهة الموجهة الثانية لفيروس كورونا بالبحيرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور من 17 إلى 37 سريرا، وزيادة عدد الأسرة بمستشفى العزل بكفر الدوار من 15 إلى 38 سرير عناية مركزة، وسيصل العدد إلى 60 سريرا خلال الأسبوع المقبل، كما تم رفع كفاءات الأكسجين بالمستشفيات بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المديرية وضعت خطة كاملة لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنها مقسمة على 3 مراحل، مؤكدا أن المديرية مستعدة بنسبة 100% وعلى أقصى درجة لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، وأنه لا يوجد أي نقص في مستشفيات العزل سواء في القوة البشرية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية، موجها كل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي على مجهودهم، وكذا المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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