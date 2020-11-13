"التضامن" تبدأ الاختبارات الشفوية لمشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1442هـ/2021م

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات والتي بدأت خلال شهر فبراير الماضي وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لعام 2020م على حجاج الداخل في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من إستئناف الاختبارات يأتى في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ 2021م،والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.

ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن عدد المشرفين الذين سيتم استكمال الاختبارات لهم يبلغ 669 متقدما،وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية التى أجريت أون لاين خلال شهر فبراير الماضي من أصل 1115 متقدمًا،وسوف تجرى الاختبارات الشفوية لهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وحتى منتصف شهر ديسمبر لاختيار 270 مشرفًا من خلال لجان مشكلة من مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية وخبراء في التنمية البشرية.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ان الاختبارات ستجري لجميع المحافظات في دار الهيئة الهندسية وفق جدول زمنى يراعى تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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