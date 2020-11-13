بعد ارتفاع أسعارها.. المجمعات الاستهلاكية: كيلو الطماطم بـ8 جنيه (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هشام عبدالمنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن سعر الطماطم شهد ارتفاعا كبيرا مؤخرا، حيث تحاول الدولة السيطرة على أسعار الأسواق الخارجية من خلال المجمعات الاستهلاكية.

وأشار "عبدالمنعم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن سعر كيلو الطماطم في المجمعات الاستهلاكي تصل إلى 8 جنيهات، وهو سعر أقل من سعر الجملة، كما أن كيلو الخيار 6.5 جنيهات، مؤكدا أن كافة السلع بالمجمعات الاستهلاكية عالية الجودة.

وأضاف أن سعر كيلو الدجاج البرازيلي 33 جنيه، وكيلو اللحم السوداني الطازج 85 جنيه، مؤكدا أن كل السلع متوفرة وبكميات كبيرة.

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كشفت وزارة الزراعة، أمس الخميس، أنها تجهز لطرح كميات كبيرة من الطماطم للحد من ارتفاع اسعارها بسبب تراجع المعروض منها بالسوق.

قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة خلال تصريحات صحفية له، إن الوزارة سوف تقوم بطرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية بأسعار 5 جنيهات للكيلو.

وكانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وصلت إلي 10 جنيه للكيلو في بعض الأسواق، وهو الأمر الذي يحدث في هذا التوقيت من كل عام حيث الفترة الزمنية بين العروة الصيفية والعروة الخريفية التى يقل فيها زراعة الطماطم، على أن تنتهي تلك الأزمة نهاية شهر نوفمبر القادم. 

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