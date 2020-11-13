يقدم لـ20% من السكان.. 4 تحركات مصرية لتوفير لقاح كورونا

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يوما بعد الآخر، تتخذ الدولة المصرية خطوة من أجل توفير لقاح ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-١٩"، في ظل ظهور نتائج مبشرة لعدد من اللقاحات في دول العالم خلال الفترة الماضية.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز ما طرح بشأن توفير لقاح ضد فيروس كورونا للمصريين خلال الفترة المقبلة:



- مصر تتواصل دائما مع الهيئات العالمية للحصول على حصة من لقاح فيروس كورونا المستجد، فالدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا خاصة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، الذي يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات.





- بادرت وزارة الصحة والسكان بحجز 20 بالمئة من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة فايزر، و30 بالمئة من لقاح أكسفورد.



- تم الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال GAVI على تزويد مصر بـ20 مليون جرعة من لقاح كورونا المنتظر، حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



- الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أكد أن مصر سوف يُتاح لها جرعات تكفي 20% من عدد السكان، متابعا: "هناك فرقًا بين الجهة التي تخترع اللقاح، والشركات التي تقوم بإنتاج هذه اللقاح، هم يتحدثون الآن عن 1.5 مليار جرعة من لقاحات كورونا سيتم توزيعها على الدولة بنسب معينة، لأنه مفيش كمية هتكفي العالم كله في وقت واحد".





يذكر أن هناك فئات ستكون الأولي بتلقي اللقاح وهم الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة ثم الفئات التي لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلا عن السيدات الحوامل.



وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات والتشخيصات والعلاج الفعالة أمر حيوي لإنهاء وباء فيروس كورونا كوفيد 19 وتسريع الانتعاش العالمي، كما أن المنظمة وشركاؤها يعملون من خلال 2021 لإنهاء المرحلة الحادة لجائحة كوفيد، مشيرة إلى العمل على توزيع 2 مليار جرعة على جميع البلدان بحلول عام 2021.

