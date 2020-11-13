يقدم لـ20% من السكان.. 4 تحركات مصرية لتوفير لقاح كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

يوما بعد الآخر، تتخذ الدولة المصرية خطوة من أجل توفير لقاح ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-١٩"، في ظل ظهور نتائج مبشرة لعدد من اللقاحات في دول العالم خلال الفترة الماضية.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز ما طرح بشأن توفير لقاح ضد فيروس كورونا للمصريين خلال الفترة المقبلة:

- مصر تتواصل دائما مع الهيئات العالمية للحصول على حصة من لقاح فيروس كورونا المستجد، فالدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا خاصة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، الذي يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات.


- بادرت وزارة الصحة والسكان بحجز 20 بالمئة من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة فايزر، و30 بالمئة من لقاح أكسفورد.

- تم الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال GAVI على تزويد مصر بـ20 مليون جرعة من لقاح كورونا المنتظر، حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

- الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أكد أن مصر سوف يُتاح لها جرعات تكفي 20% من عدد السكان، متابعا: "هناك فرقًا بين الجهة التي تخترع اللقاح، والشركات التي تقوم بإنتاج هذه اللقاح، هم يتحدثون الآن عن 1.5 مليار جرعة من لقاحات كورونا سيتم توزيعها على الدولة بنسب معينة، لأنه مفيش كمية هتكفي العالم كله في وقت واحد".


يذكر أن هناك فئات ستكون الأولي بتلقي اللقاح وهم الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة ثم الفئات التي لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلا عن السيدات الحوامل.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات والتشخيصات والعلاج الفعالة أمر حيوي لإنهاء وباء فيروس كورونا كوفيد 19 وتسريع الانتعاش العالمي، كما أن المنظمة وشركاؤها يعملون من خلال 2021 لإنهاء المرحلة الحادة لجائحة كوفيد، مشيرة إلى العمل على توزيع 2 مليار جرعة على جميع البلدان بحلول عام 2021.

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك على أعتاب سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 16 ساعة

الأحد المقبل.. بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتحويل الغير ملتزم للنيابة

منذ ساعة

أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ يوم

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ 35 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

09:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض