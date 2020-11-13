وزير الصحة الألماني: من السابق لأوانه القول تحديد فترة استمرار قيود الإغلاق

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
الصحة الألماني
الصحة الألماني
وكالات
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قال وزير الصحة الألمان، ينس شبان، الجمعة، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت القيود التي فُرضت الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا ستحتاج إلى تمديدها إلى ما بعد نوفمبر.

 

وقال شبان لتلفزيون "ARD" إنه "من السابق لأوانه بالفعل تقييم هذا الآن. سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانوا سيحدثون فرقا".

 

وأضاف: "لم نقل أن نوفمبر سيكون بهذه الصعوبة وبعد ذلك سيكون كل شيء كما كان من قبل".

 

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الجمعة وفق موقع "وورلدميتر" إلى 749638 شخصا، فيما وصل عدد المتوفين بسبب كورونا إلى 12276 شخصا.

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