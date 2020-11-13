"بايدن" ينتزع ولاية أريزونا من الجمهوريين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
Advertisements

للمرة الثانية فقط خلال 7 عقود ينجح الديمقراطيون في الفوز في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، التي كانت تعد أحد المعاقل القوية للجمهوريين.


فقد نجح المرشح الديمقراطي في الفوز بأصوات ولاية أريزونا، وبالتالي أصوات المندوبين الأحد عشر من أصوات المجمع الانتخابي، وفقا لما ذكره مركز أديسون البحثي اليوم الجمعة.

 

وجاء فوزه بايدن بولاية أريزونا، وهي ولاية السيناتور الراحل جون ماكين، بفارق 11 ألف صوت أو ما نسبته 0.3 في المئة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن فوزه بانتخابات الرئاسة.

 

وأصبح عند بايدن فعليا 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، بزيادة 20 صوتا عن الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات البالغة 270 صوتا.

 

وأظهرت تقديرات مركز إديسون البحثي أن الديمقراطي جو بايدن هزم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، ليوسع هامش الفوز على الرئيس الجمهوري بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر.

 

ولم يعترف ترامب بالهزيمة حتى الآن، بعد 5 أيام من قول مركز إديسون ووسائل إعلام كبرى إن بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغة 270 صوتا.

 

ويعد بايدن ثاني ديمقراطي يفوز بولاية أريزونا منذ العام 1948، عندما فاز بها الرئيس السابق هاري ترومان، كما فاز بيل كلينتون بهامش ضئيل عام 1996، لكن تحركت أريزونا إلى الجمهوريين مجددا في العقدين التاليين.

 

يشار أن مدعي عام الولاية الجمهوري مارك برنوفيتش قال لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية إن مسؤولي الولاية تلقوا نحو 1000 شكوى تتعلق بالانتخابات ولكنهم لم يجدوا دليلا على تزوير بالأصوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جو بايدن الجمهوريين اريزونا

أخبار تهمك

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ليس بادجي.. البنك الأهلي يضم نجم الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ يوم

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ يوم

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد.. حقيقة فيديو تحطيم ترامب للمكتب البيضاوي بعد الخسارة

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد حساب الأصوات.. سياسيون يكشفون استراتيجية ترامب للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترامب يتهم الحزب الديمقراطي بالتلاعب بالانتخابات الأمريكية

هذه شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

إكرام بدر الدين: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية غير مسبوقة (فيديو)

دبلوماسية سابقة: مصر تتعامل مع رئيس أمريكا القادم أيا كان توجهه

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:32 ص

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض