شاهد.. تركي آل الشيخ لـ محمد بن سلمان: "أنت شخص مجدد وعظيم"
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رسالة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه أن المملكة حققت إنجازات غير مسبوقة في تاريخها.
وقال "آل الشيخ": "بعد اللي قريته في كلمة سمو ولي العهد، أحب أقول إن اللي يعرفني يعرف إني أتكلم من القلب.. وأحب أقول: (انت شخص استثنائي في زمن استثنائي، تقوم بعمل استثنائي.. شكرا محمد بن سلمان أنت شخص مجدد وعظيم)".
كان ولي العهد، قد ألقى خطابا قال فيه، إن بلاده استطاعت في "فترة وجيزة وسريعة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط".
وأوضح ولي العهد أن "المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وتسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه".
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