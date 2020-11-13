شاهد.. تركي آل الشيخ لـ محمد بن سلمان: "أنت شخص مجدد وعظيم"

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رسالة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه أن المملكة حققت إنجازات غير مسبوقة في تاريخها.





وقال "آل الشيخ": "بعد اللي قريته في كلمة سمو ولي العهد، أحب أقول إن اللي يعرفني يعرف إني أتكلم من القلب.. وأحب أقول: (انت شخص استثنائي في زمن استثنائي، تقوم بعمل استثنائي.. شكرا محمد بن سلمان أنت شخص مجدد وعظيم)".



