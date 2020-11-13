رواد "السوشيال ميديا" يهاجمون الاشتراكيين الثوريين والإخوان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
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هاجم رواد الـ"سوشيال ميديا" مجموعات الاشتراكيين الثوريين، واتهموهم باستخدامهم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وتورطهم في نفس الحركات.

وقالوا: "على الرغم أن الاشتراكيين الثوريين يساريين إلا أنهم تاريخيا التقوا مع مصالح جماعة الإخوان الإرهابية ويستخدمونهم كواجهة للجماعة في ضوء الرفض الشعبي للإخوان الإرهابيين وأنها في الوقت الذي بدأت فيه جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم الاشتراكيين الثوريين في النمسا للضغط لإيقاف الإجراءات الأمنية التي تتخذ ضدهم نتيجة تورطهم في الإرهاب هو ذاته نفس التحرك الذي تحاول فيه جماعة الإخوان الإرهابية استخدامه في مصر باستغلال عناصر تنتمى لفكر الاشتراكيين الثوريين أو منظمات حقوقية مشبوهة للضغط على مصر للإفراج عن العناصر المحبوسة نتيجة تورطهم لإثارة الفوضى".

وأضافوا: "نجد أن خالد البلشي يدافع عن شخصية محبوسة يقول أنها ساعدت الإخواني محمد سلطان في رفع قضية ضد مصر ونجد جمال عيد يتعاقد مع قناة العربي الإخوانية وشخصيات أخرى تتبني تحركات حالية لمحاولة التحريض واللعب على نفس الوتر توهما منهم أنهم سيكونون مطلقو الحرية للعب في استقرار مصر".
شددوا "على الشعب المصري أن يفطن لهذه المؤامرة التي بدأت وأن يرى ويستوعب ما يجرى في أوروبا من إرهاب نتيجة الشحن والتحريض من الجماعات الإرهابية والتيارات اليسارية الموالية لها والإجراءات الأمنية الصارمة التي تعاملت بها أوروبا مع هذه التحركات حفاظا على أمنها واستقرار الأمر الذي يدعو لتكاتف الشعب المصري وأجهزته للتصدي لهذه المؤامرة ويلقن القائمين عليها دارسا قاسيا لا ينسوه".

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