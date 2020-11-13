"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

قال رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إنّ نسبة انتشار فيروس كورونا الخطيرة بمصر، وبعض الدولة الإفريقية كانت قليلة، وهذا يرجع إلى التكوين الديموغرافي للسكان في بعض الدول، فمصر على سبيل المثال النسبة الأكبر من سكانها من الشباب.





وتابعت "الحجة"، خلال حورها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الأخبار عن إنتاج لقاح فايزر كانت أمرا واعدًا جدًا، ولكن المنظمة تنتظر البيانات الخاصة بهذا اللقاح لاعتماد إنتاج هذا اللقاح، والتوقعات تشير إلى توفير جرعات هذا اللقاح في بداية الصيف المقبل، لافتَا إلى أن اعتماد لقاح فايزر من الممكن أن يأخذ عدة أسابيع فقط.





ولفتت مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنتظمة ستعمل على تأمين لقاح فيروس كورونا لكل الدول، حتى الفقيرة، معقبة: "على الأقل سيتم توفير 20% من اللقاح لكل سكان العالم، وهذا الفئة ستعطى للفئات الأكثر تعرضا للإصابة "



