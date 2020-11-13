"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:57 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إنّ نسبة انتشار فيروس كورونا الخطيرة بمصر، وبعض الدولة الإفريقية كانت قليلة، وهذا يرجع إلى التكوين الديموغرافي للسكان في بعض الدول، فمصر على سبيل المثال النسبة الأكبر من سكانها من الشباب.
وتابعت "الحجة"، خلال حورها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الأخبار عن إنتاج لقاح فايزر كانت أمرا واعدًا جدًا، ولكن المنظمة تنتظر البيانات الخاصة بهذا اللقاح لاعتماد إنتاج هذا اللقاح، والتوقعات تشير إلى توفير جرعات هذا اللقاح في بداية الصيف المقبل، لافتَا إلى أن اعتماد لقاح فايزر من الممكن أن يأخذ عدة أسابيع فقط.
ولفتت مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنتظمة ستعمل على تأمين لقاح فيروس كورونا لكل الدول، حتى الفقيرة، معقبة: "على الأقل سيتم توفير 20% من اللقاح لكل سكان العالم، وهذا الفئة ستعطى للفئات الأكثر تعرضا للإصابة "
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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