شاهد.. "مكافحة كورونا": سنستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال 2021

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنّ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستستمر في 2021، خاصة حتى وإنّ تم التوصل إلى لقاح فإن 20% فقط من حجم السكان في مصر هم من سيتم تطعيمهم.





وأشار "حسني"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الوضع الوبائي في مصر لم يتغير، حيث أن 80% من حالات الإصابة بسيطة، و15% متوسطة وشديدة، و5% عالية الخطورة.



