سوار النجار تستعرض أنوثتها على "إنستجرام" (فيديو)









شاركت الفنانة سوار النجار، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث ظهرت "النجار" في الفيديو بإطلالة أنيقة وجذابة، ووضعت لمسات هادئة من الميك اب المناسب لبشرتها.في سياق منفصل، تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".