أستاذ جامعي يسب الطلاب.. والعميد: "مش قادر أعمله حاجة" (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:44 ص
لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، تعليقا على تراشق عضو هيئة تدريس مع الطلاب بجامعة أسيوط، إن "هذا الموضوع بالكامل مُحال للتحقيق من قبل إدارة الجامعة"، لافتَا إلى أن القانون ينص على ضرورة اتسام عضو هيئة التدريس بالقيم، وأن يكون على تواصل دائم بالطلاب، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة. 

وتابع "النجدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن عضو التدريس الذي دخل في مشادة معه الطلاب وقعت عليه الكثير من الجزاءات ابتداءً من التنبيه حتى العزل، ولكنه عادة للتدريس مرة أخرى بحكم محكمة، مشيرًا إلى أنه يتصرف بشكل لا يليق بعضو هيئة التدريس.

ولفت عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إلى أن بعض الطلاب تقدموا بمذكرة تفيد بأنه يتهجم على الطلبة في مواقع التواصل الاجتماعي دون أي مبرر أو سبب واضح بألفاظ بذيئة، مشيرًا إلى أنه دوره كعميد وفقًا للقانون رفع أي واقعة لرئيس الجامعة، وهو ما حدث بالفعل. 

ولفت إلى أن هذا الأستاذ ما زال يدرس في الكلية، ولا يستطيع أن يتخذ ضده أي إجراء سوى إحالة الواقعة لرئاسة الجامعة، مشيرًا إلى أن صحفة هذا العضو مليئة بالبذاءات التي لا تناسب عضو هيئة التدريس. 

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