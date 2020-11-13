عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر قبل مواجهة توجو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي.

واشتكي محمد حمدي لاعب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم وبيراميدز من ألام الحوض خلال مران الفريق الوطني مساء الخميس.

 وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا أكدت صعوبة لحاقه بمباراتي توجو المقرر لها ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويغادر اللاعب المعسكر للخضوع لتدريبات علاجية لينضم لكل من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد فاروق الذي خرجوا بسبب الإصابة.

وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا وجزر القمر فى أول مباريات التصفيات.

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