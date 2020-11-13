ريم البارودي تنشر صورا لها من داخل المطار في أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من داخل مطار القاهرة الدولي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "البارودي" في الصورة بإطلالة كاجوال، كما علقت على الصورة قائلةَ: "لقد مر وقت طويل".





وحققت ريم البارود نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.



