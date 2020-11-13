ريم البارودي تنشر صورا لها من داخل المطار في أحدث ظهور لها
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من داخل مطار القاهرة الدولي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "البارودي" في الصورة بإطلالة كاجوال، كما علقت على الصورة قائلةَ: "لقد مر وقت طويل".
وحققت ريم البارود نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.
وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءًا بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.
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