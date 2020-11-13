غول التمثيل.. المنتج تامر مرسي يحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز





حرص المنتج تامر مرسي، رئيس شركة "سينرجي" للانتاج الفني الذكرى الرابعة لوفاة النجم الراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".وقام "مرسي" بنشر صور للراحل محمود عبدالعزيز، وعلق عليها قائلًا: "زي النهاردة رحل عنا الساحر.. غول التمثيل النجم الخالد في الذاكرة "محمود عبد العزيز".وتابع "رحمة الله عليه هيفضل دايما موجود وسطنا بكل اعماله اللي مستحيل تتنسي".يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز قد توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عم عمر يناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.