فالنسيا يتحدى جماهيره ويعلن بيع المزيد من اللاعبين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:59 م
فالنسيا
فالنسيا
وكالات
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كشف نادي فالنسيا أنه يأمل في بيع العديد من اللاعبين رغم وجود انتقادات كبيرة من الجماهير.

وأظهرت تقارير مالية أن بطل إسبانيا ست مرات خسر 26 مليون يورو (31 مليون دولاراً) الموسم الماضي وقال النادي إنه "يعتزم تعويض هذه الخسائر من خلال الأموال التي سيحصل عليها من بيع لاعبين قبل 30 يونيو حزيران 2021".

وتأثر النادي بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية ليتخلى بلنسية عن سبعة لاعبين بارزين قبل انطلاق الموسم الحالي ولم يتعاقد مع أي لاعب جديد.

ومن بين المغادرين القائد داني باريخو وفرنسيس كوكولين وثنائي منتخب إسبانيا رودريجو مورينو وفيران توريس.

وانضم لاعب الوسط جيفري كوندجوبيا إلى أتلتيكو مدريد في نهاية اكتوبر تشرين الأول ليزداد غضب المدرب خابي غارسيا الذي كان يتوقع بقاء اللاعب وقدم بالفعل استقالته بسبب عدم التعاقد مع لاعبين جدد.

وسحب جارسيا استقالته في وقت لاحق بعد أن طالبه النادي بدفع الشرط الجزائي للرحيل.

واستهل بلنسية الموسم بشكل سيء لكنه استمتع بالفوز 4-1 على ريال مدريد حامل اللقب يوم الأحد سجل خلالها المهاجم كارلوس سولير ثلاثية من ركلات جزاء.

وسولير من اللاعبين القلائل المستمرين مع فالنسيا من أصحاب القيمة المالية المرتفعة في سوق الانتقالات مع خوسيه جايا مدافع إسبانيا والمهاجم القادم من أوروغواي ماكسي غوميز والمهاجم الكوري الجنوبي لي كانغ-إن.

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