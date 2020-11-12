تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا





حددت وزارة الشباب والرياضة ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية التي ستجمع بين الأهلي والزمالك.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم نقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى ستاد القاهرة الدولي، بدلا من إقامتها على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وتقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.





الزمالك تأهل إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إزاحته الرجاء البيضاوي المغربي، برباعية مقابل هدف، بمجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما صعد الأهلي بعد الإطاحة بمنافسه الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف.



