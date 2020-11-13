التموين: 200 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية في مصر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:39 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
أمنية فوزي
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب أول وزير التموين، ورئيس مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع تأسست منذ شهور قليلة لتنظيم عملية التجارة الداخلية.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن بورصة السلع تؤدي إلى ضبط الأسعار وحماية التنافسية لصلح المواطنين وستكون الأكبر بالشرق الأوسط خلال عامين.

وأشار إلى أن هناك 5 ملايين شركة مسجلة في قاعدة البيانات لدينا للحصول على سجل تجاري، متابعًا: "ملف التجارة الإلكتروني من أولوياتنا لتطويرها في مصر"، لافتًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يصل حاليًا إلى 200 مليار جنيه.

شرطة التموين تواصل مكافحة الغش التجاري
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1236) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة.

حيث تم ضبط (3،62 طن " لحوم مستوردة – أسماك مدخنة ") مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط ( 25،56 طن "ورق عنب ") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك إحدى شركات الصناعات الغذائية) بمحافظة البحيرة، وضبط (12،5 طن "فول " غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة المحاصيل الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط ( 9،783 طن "فول سوداني – زبدة كاكاو – طحينة سكر حر – شيكولاتة" مجهولة المصدر – 40592 عبوة "حلوى جافة" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية – 492 كيلو جرام حلوى غير صالحة للاستهلاك) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص)، بمحافظة الإسكندرية، وضبط ( 127 كيلو جرام أسماك الأرنب غير صالحة الآدمي ومحظور صيدها أو تداولها بالأسواق لاحتوائها على كمية كبيرة من السموم) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لبيع الأسماك "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (12،5 طن "ملج طعام" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة وبدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مطحن لطحن الملح "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وضبط أيضا (6،675 عبوة "مستحضرات تجميل متنوعة") بدون ترخيص غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل ) بمحافظة الإسكندرية، وضبط ( 49،750 قطعة "أدوات مدرسية – أجهزة منزلية ") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات) بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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