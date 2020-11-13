شاهد.. حقيقة فيديو تحطيم ترامب للمكتب البيضاوي بعد الخسارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم من برنامج «The President SHOW» الذي يجسد صورة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وهو يهشم المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.





وأوضح تقرير قناة الغد، "تأتي إعادة نشر هذه الفيديوهات، تزامنا مع عدم اعتراف ترامب، بخسارته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بفارق أكثر من 80 صوتا في المجمع الانتخابي".





وأضاف التقرير: "ولا تزال حملة ترامب تتعامل على أن جو بايدن لم يتمكن من الفوز في الانتخابات الأمريكية، إذ لا تسمح الإدارة الحالية لبايدن، بالوصول إلى رسائل القادة الأجانب التي يتم إرسالها عبر وزارة الخارجية بواشنطن".





وأشارت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية، إلى أن فريق بايدن يتواصل مع حكومات الدول الأخرى بشكل مستقل، دون الحصول على دعم لوجيستي وترجمة من مركز العمليات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.





كما لجأت حملة ترامب، الاثنين الماضي إلى رفع دعوى قضائية ادعت فيها أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم.





وأبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، ثقته بأنه بمجرد إحصاء كل صوت "قانوني" فإن ذلك سيؤدي إلى فترة ثانية لإدارة دونالد ترامب، رافضًا الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب.



